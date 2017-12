TEST: Samsung Galaxy Note 8, les adeptes du stylet sont comblés!

Streaming, jeu vidéo ou applications photo et vidéo, rien n’effraie la puce Exynos 8895 cadencée à 2,3 GHz et dotée de 6 Go de mémoire vive qui encaisse tout sans faiblir. Au prix toutefois d’une autonomie certes largement acceptable (10h28 en utilisation polyvalente) mais parfois un peu juste si l’on cumule les usages plus gourmands, fonction GPS et vidéo notamment. Heureusement le système de recharge rapide Samsung permet de revenir en pleine charge en peu de temps.

Autre nouveauté, la présence d’une seconde optique photo avec focale plus resserrée et faite pour le portrait. Ce second capteur produit des clichés de très bonne qualité avec un niveau de détails important, et il se comporte très bien en basse lumière. Nous sommes moins convaincus par le flou d’arrière-plan qui produit parfois des découpes trop marquées autour des sujets mais il reste que ce mode Portrait nous a semblé très prometteur. La qualité du capteur principal de 12 Mpix, le même que celui du Galaxy S8, est remarquable, même quand la lumière vient à manquer.