Tourisme: le gouvernement dévoile son nouveau site France.fr

Le gouvernement a dévoilé jeudi la nouvelle version de son site France.fr, portail destiné à promouvoir les atouts touristiques de l'Hexagone, avec en ligne de mire l'objectif de 100 millions de visiteurs étrangers à atteindre d'ici à 2020. Bénéficiant d'un investissement de deux millions d'euros, le site "totalement refondu" se veut "la vitrine du meilleur de l'art de vivre de nos territoires" et "le média de référence des destinations" françaises, selon un communiqué de presse.

"L'objectif d'accueillir 100 millions de touristes en France en 2020 passe par le renforcement de la vitalité de la destination France et la mise en valeur de ses marques de destination mondialement reconnues", soulignent le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, et Atout France, agence en charge de la promotion du tourisme vers la France. Sur l'ensemble du territoire français, la fréquentation touristique en 2017 devrait être comprise entre 88 et 89 millions d'arrivées de visiteurs internationaux, indiquait il y a quelques jours le quai d'Orsay.

"Ce site est la porte d'entrée vers les différents territoires français, et tout en œuvrant sur le financement de la promotion internationale et sur l'investissement touristique, nous parviendrons à ce que ce fabuleux joyau qu'est le tourisme permette le succès de la France", a déclaré Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d'Etat au quai d'Orsay. En octobre 2015, Laurent Fabius, ministre des Affaires étrangères chargé du dossier du Tourisme, avait annoncé le lancement du site www.france.fr - en lieu et place de la plateforme rendezvousenfrance.com qui recensait jusqu'alors l'offre touristique.