Il sera bientôt possible de faire du surf... en banlieue parisienne

L’intensité et la vitesse de l’eau pourront être adaptées à chaque participant. Professionnels comme amateurs pourront donc venir s’essayer sur cette vague artificielle dès 2023. Cette date n’est pas anodine: elle arrive pile un an avant le début des Jeux Olympiques de Paris. Une aubaine pour la ville qui espère bien voir venir s’entraîner les athlètes et même certaines épreuves de ski nautique ou de surf… si rien ne vient contrarier le projet en cours de route.

