EN VIDEO - Vous aimez courir? Vous aimez Disneyland Paris? Découvrez le Disneyland Paris Magic Run Week-end

Côté course, les amateurs seront servis avec différentes épreuves en plein milieu des univers féeriques des deux parcs de Disneyland Paris: le 100, 200 et 1km pour les plus petits, un incroyable 5 km en famille de nuit dans le parc Walt Disney Studios, un 10km et un semi-marathon pour les plus téméraires.

Cerise sur le dossard: chaque participant se verra remettre une médaille (magiques, évidemment).

S'il s'agit de la deuxième édition en France, depuis 1994, les "RunDisney" font courir les fans: d'abord à Disney World en Floride, puis désormais à travers le monde. Et visiblement, certains ne s'arrêtent plus: le Challenge Castle to Château, c'est le pari fou de participer au Semi-Marathon Disneyland Paris-Val d’Europe et l’un des semi-marathons ou marathons organisés à Walt Disney World et Disneyland Resort.

Plus d'informations sur run.disneylandparis.fr