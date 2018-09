Les coureurs ont ainsi eu le privilège de parcourir - plus ou moins rapidement, de jour et même en nocturne, et certains complètement déguisés! - les deux parcs dont plusieurs univers étaient privatisés ainsi que les coulisses de Disneyland Paris pour prendre des photos uniques en compagnie des Avengers ou encore de Jafar et de Maléfique. Les petits, eux, étaient bien encadrés par un Stitch avec une bonne humeur extra-communicative.

Tous les participants sont repartis, les yeux pleins d'étoiles - et les pieds légers - de cet événement unique. Et le rendez-vous est d’ores et déjà pris pour la 4ème édition: ce sera du 19 au 22 septembre 2019. Vite, on y court déjà!

Plus d'informations sur run.disneylandparis.fr