Au Maroc, le train du désert et de James Bond

Commencée sous le protectorat français à la fin des années 1920, sa construction s'est arrêtée côté marocain à Bouarfa. Dans cette région riche en minerais, la ligne a longtemps servi pour le transport de marchandises, des habitants et des troupes françaises. Mais les mines et les usines ont depuis fermé pour la plupart, les Français sont partis et les routes ont pris le relais du rail. En 1994, le transport de passagers est abandonné.

Quand Edi Kunz, tout nouvel opérateur dans le tourisme marocain, décide d'organiser des voyages en train, il déniche cette ligne toujours en état qui traverse de superbes paysages.

C'est aussi pour cette raison que les producteurs de James Bond l'ont choisie pour le tournage d'une scène de "Spectre". Daniel Craig y invite Léa Seydoux dans un romantique wagon restaurant, avant de finir par une inévitable bagarre avec les méchants au-dessus des rails. Un train a été spécialement aménagé pour le tournage, mais la ligne et les paysages sont restés les mêmes.

"On commence par quelques dizaines de kilomètres de plaine fertile, puis on monte, on passe le tunnel de Tiouli, et après, c'est de plus en plus désertique", décrit Edi Kunz qui a fait le voyage une quarantaine de fois.

Son aventure commence en 2004. Le Suisse négocie avec l'Office national des chemins de fer marocains (ONCF) afin de faire circuler pour les touristes une locomotive et quelques wagons, dont un de première classe climatisé et un autre des années 1960 duquel il est possible de prendre des photos vitres ouvertes.

Le premier voyage "était loin d'être rentable", se souvient le Suisse, qui loue la rame -toujours la même- au coup par coup à l'ONCF. Puis les voyages se sont enchaînés, au rythme de cinq à six les bonnes années.