Avez-vous déjà vu Mickey en train de courir 5 km? Rendez-vous au Disneyland Paris Magic Run Weekend! Pour la troisième édition, le parc d'attractions aux grandes oreilles ont enfilé leurs plus belles tenues de sport pour accueillir les coureurs du monde entier pour des épreuves uniques.

Le temps d'un week-end, du 20 au 23 septembre, quelques 24.000 sportifs - débutants ou confirmés - vont donc fouler le bitume magique des deux parcs franciliens Walt Disney Studios et Disneyland, ainsi que le Disney Village... parfois en nocturne!

Au programme, des épreuves pour tous les âges: 100 mètres, 200 mètres et 1km pour les plus petits, un "run" de 5 km en famille de nuit (et costumé si possible). Des courses de demi-fond et de fond sont également de ce menu gourmand: un 10km et même un semi-marathon pour les plus téméraires!

Pour encourager les sportifs, chaque kilomètre est magique: des Personnages Disney attendent tout au long du parcours... avec quelques surprises!

Bien plus que de simples courses, le Disneyland Paris Magic Run Weekend, c’est quatre jours de sport et de divertissement dans l’univers unique de Disney: l’ensemble des attractions restent accessibles tout le week-end... même en short!

Plus d'informations sur run.disneylandparis.fr