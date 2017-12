Ses clients préférent acheter en ligne, H&M veut fermer des magasins

Le géant suédois du prêt-à-porter Hennes et Mauritz (H&M) a annoncé vendredi une baisse plus forte que prévu de ses ventes au 4e trimestre, et exprimé son intention de fermer plus de magasins, les clients préférant acheter en ligne.

A la Bourse de Stockholm, le titre plongeait de 13% vers 14 heures GMT à la suite de cette annonce.

"Les ventes en ligne ainsi que celles des autres marques du groupe ont continué à bien se développer", tandis que les ventes en magasins "ont été affectées par des conditions de marché difficiles et le changement de comportement dans le secteur de la distribution", a affirmé le PDG du groupe, Karl-Johan Persson, dans un communiqué.

De septembre à novembre, les ventes ont reculé de 4% par rapport à la même période de l'exercice précédent, à 50,4 milliards de couronnes (5 milliards d'euros).