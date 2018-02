Sans appareil auditif, les seniors sont plus exposés à la démence

Hélène Amieva a coordonné l'étude menée par un laboratoire de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm) à Bordeaux, et publiée dans la revue américaine Journals of Gerontology. Les chercheurs ont suivi pendant 25 ans (1989-2015) 3.577 habitants de Gironde et Dordogne âgés de 65 ans ou plus.

Des tests des capacités cognitives montrent un "déclin accéléré" chez ceux qui auraient besoin d'un appareil auditif mais n'en portent pas. Chez les personnes portant un appareil auditif, les risques sont moindres, comme pour celles déclarant ne pas avoir de problème d'audition.

Lors d'une conférence de presse organisée à Paris par le syndicat des audioprothésistes UNSAF, deux économistes spécialistes de santé ont estimé que ces résultats plaidaient pour un meilleur remboursement. "En gros le rapport entre le coût d'une audioprothèse et les économies sur les dépenses de santé est de un à dix. C'est rarissime qu'on trouve ce genre de chiffre. C'est le cas par exemple avec la vaccination", a expliqué Jean de Kervasdoué, du Conservatoire national des arts et métiers.