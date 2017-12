Salmonelle: Bercy ordonne un nouveau rappel très large de produits Lactalis

Bercy a très largement étendu dimanche les mesures de retrait et rappel de produits infantiles fabriqués par le groupe laitier Lactalis à Craon, en Mayenne, en raison d'un risque de contamination par des salmonelles. Alors que Lactalis avait déjà retiré et rappelé douze références de laits infantiles le 2 décembre dernier, le ministère de l'Economie et des Finances a publié dimanche une liste de plus de 600 lots qui sont rappelés, interdits à la consommation et à l'exportation.

Bercy estime en effet que les mesures prises par Lactalis depuis le précédent rappel ne sont "pas de nature à maîtriser le risque de contamination". Cinq nouveaux cas de salmonellose ont été déclarés chez des nourrissons cette semaine, dont l'un avait consommé un lait de riz qui ne figurait pas parmi les produits rappelés par le groupe le 2 décembre.

Les investigations menées par les autorités sanitaires et la direction de la consommation (DGCCRF) depuis cette date "ont permis d'identifier et de confirmer le lien entre ces contaminations et la consommation de produits de nutrition infantile issus des chaînes de production du groupe LNS" (Lactalis Nutrition Santé), selon le communiqué.