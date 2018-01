Qu'est-ce que la codéine, cette drogue à la mode qui a déjà fait deux morts en France?

La codéine est une substance initialement contenue dans le pavot. Sa toxicité "peut entraîner un coma, parfois mortel si elle est associée à des anxiolytiques et de l'alcool", comme l'explique le professeur Vorspan au Parisien.

Les anti-douleurs et la codéine sont également consommés pour retrouver des sensations d’enivrement. Cette drogue provoque en effet une sensation similaire à l'alcool et au cannabis avec un ralentissement du rythme cardiaque et une sensation de planer. Un dangereux cocktail qui inquiète les autorités sanitaires.

Depuis juillet dernier, du fait de ces nouveaux mode de consommation à risque, les médicaments à base de codéine sont disponibles en pharmacie uniquement sur prescription.