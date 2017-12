EN IMAGES - On a testé Bluetens, un "kiné de poche" connecté

Une fois le Bluetooth relié entre le boîtier et le smartphone, le plus compliqué reste donc de choisir parmi les quelques 100 programmes développés par des (vrais) professionnels de la santé et du sport. L’application est très intuitive et nous guide pas à pas.

On applique donc les électrodes d'une certaine manière et sur des zones précises, selon les programmes. Et à l’instant, les premières sensations sont très surprenantes: des fourmillements, des petits pics électriques dont on peut régler l’intensité grâce à la molette sur le boitier très léger.

Après quelques secondes, on se détend: on ressent rapidement les bienfaits. Pour le mal de dos, par exemple, en moins de 10 minutes, la douleur s'est atténuée, voire disparue. Les points de contractions ne sont plus qu'un mauvais souvenir.