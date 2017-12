Noël: les bouchons de champagne sont la première cause de cécité traumatique en France

Attention aux bouchons de champagne dans les yeux. Comme l'indique Michel Cymes sur RTL, "le bouchon de champagne dans l’œil est la première cause de cécité traumatique en France".

A l'antenne, le médecin prodigue ses bons conseils pour ouvrir la bouteille sans éborgner un membre de votre famille: "Pour déboucher une bouteille, on tient le bouchon d'une main, et de l'autre on fait tourner la bouteille en l'inclinant légèrement vers le bas. C'est donc la bouteille qui tourne", conseille le spécialiste.

Michel Cymes déconseille aussi de sabrer le champagne. Selon lui, cette technique en fait "perdre une bonne partie" et "vous décuplez vos chances de vous couper la main", précise-t-il.