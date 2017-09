La question du jour: Glyphosate, oeufs contaminés: après ces controverses sanitaires, faites-vous plus attention à ce que vous consommez?

Céréales de petit déjeuner, pâtes, lentilles, haricots… Presque tous contiennent du glyphosate, le pesticide le plus vendu en France et dans le monde. Des traces de cet herbicide ont en effet été retrouvées par une ONG dans nos céréales et légumineuses. Même s’il est présent en dose infime, ingérer un peu glyphosate chaque jour peut avoir de lourdes conséquences sur la santé car ce dernier s’accumule dans l’organisme. Selon l'OMS, cette substance serait extrêmement cancérigène.

Dans le même temps, 34 pays sont touchés par les oeufs contaminés, cette fraude qui touche la quasi-totalité de l'Europe. Selon Sabine Jülicher, la directrice de la direction générale "Sécurité sanitaire" de la Commission européenne, la contamination d'oeufs par l'insecticide fipronil remontait à septembre 2016.

A la lumière de ces controverses, faites-vous plus attention à ce que vous consommez?