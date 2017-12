Gros bébés chez les cadres, enfants en surpoids chez les ouvriers

L’origine sociale des parents aurait une influence sur le poids de leurs enfants. C’est en tout cas la conclusion faite par une étude publiée mercredi par le ministère de la Santé.

Les données recueillies auprès de près de 20.000 enfants "majoritairement nés en 2007" mettent en évidence une relation entre poids de naissance et classe sociale, d'après cette étude intitulée "Poids à la naissance et origine sociale: qui sont les enfants les plus exposés au surpoids et à l'obésité?"

Chez les cadres, 8% des bébés pèsent plus de 4 kg et 5,5% moins de 2,5 kg. À l'inverse, chez les ouvriers, ils sont seulement 5,7% à dépasser 4 kg, contre 8,7% en-dessous de 2,5 kg.

Pour l'expliquer, l'auteure de l'étude, Muriel Moisy, rappelle quelques facteurs de risques d'accouchement prématuré ou de faible poids du bébé: suivi médical insuffisant, emploi éprouvant, faible niveau d'études, consommation d'alcool et de tabac, etc.