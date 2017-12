La grippe atteint le seuil épidémique en Île-de-France: voici les astuces pour se soigner

Pour se prémunir, il faut évidemment se faire vacciner, s'accordent à dire les spécialistes. "Les personnes âgées et les plus fragiles" en particulier, ajoute Sibylle Bernard-Stoecklin. Un vaccin prend en effet une quinzaine de jours pour être efficace. Le faire le plutôt possible permettra de traverser sans encombre l'épidémie, qui devrait durer neuf semaines.

Le virus qui circule cette année n'est pas le même que ceux de l'an passé. Pour éviter de les attraper, il faut penser à se laver les mains le plus souvent possible et éviter d'éternuer à proximité des autres. Si vous êtes atteint par le virus, il faudra aussi éviter de côtoyer des personnes fragiles, explique Le Parisien.

Le site LCI conseille quant à lui, "outre le paracétamol, le repos et une bonne hydratation", quelques "astuces de grand-mère": une infusion au gingembre ou à l’échinacée, qui peut "diminuer la durée des symptômes" ; un grog de cannelle antiviral; des huiles essentielles comme l'eucalyptus, le thym et le niaouli ; une cure de magnésium "pour booster l’organisme" et de la vitamine C "pour lutter contre la fatigue". Avec tout cela, vous êtes paré pour affronter l'hiver et la grippe.

>> A LIRE AUSSI - Santé: pour éviter un rhume, essayez de vous laver... le nez