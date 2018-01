La journée internationale du câlin, c’est dimanche. L’occasion de s’ouvrir aux autres, mais aussi de booster sa santé. Les câlins ont des bienfaits scientifiques reconnus. Ils renforcent notre système immunitaire et notre estime de soi. Il suffirait de 7 minutes de câlins par jour pour être plus heureux. Alors plus d’excuses, dimanche, câlinez-vous !