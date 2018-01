EN VIDEO - Vaccins obligatoires: "Ne pas vacciner son enfant, c’est de la maltraitance"

Pour autant, de nombreux parents anti-vaccin restent opposés à cette idée. Une situation qui a passablement énervé notre Grande Gueule, Jimmy Mohamed. Pour notre médecin urgentiste, cette attitude peut être comparée à de la maltraitance. "Des gens âgés que je consulte et qui n’ont pas pu se faire vacciner plus jeune me disent: ces parents n’ont rien compris à la vie".