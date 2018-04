EN VIDEO - Nos yaourts sont-ils bourrés d’additifs?

C’est un incontournable des réfrigérateurs: le yaourt. Nous en consommons en moyenne 150 pots par personne et par an. Pourtant, selon 60 millions de consommateurs, la plupart sont à bannir de notre alimentation.

Dans un hors-série par jeudi, l'association s'attaque à l'industrie agroalimentaire en dénonçant "les aliments qui empoisonnent", et en apprenant au consommateur à débusquer, marque par marque, sucres, sels, graisses, additifs, nitrites et pesticides cachés.

Du chocolat en poudre qui contient plus de sucre que de cacao, aux additifs interdits dans les yaourts, la revue (éditée par l'Institut national de la consommation, un établissement public dépendant du ministère en charge de la consommation) épingle plus de 100 produits de grande consommation.

Et l'une des plus grande déception vient des yaourts. Alors que la réglementation française interdit l'ajout d'additifs dans les yaourts, les grandes marques en incorporent en quantité dans les mélanges de fruits qui parfument les desserts lactés: neuf additifs dans le yaourt Carrefour aux fruits recette crémeuse, sept dans le Taillefine aux fraises, et 12 dans le panier de Yoplait nature sur fruits.

"Le mélange de fruits sert en somme de cheval de Troie pour contourner la loi", un "subterfuge" qui "dénature un produit simple et bon pour la santé" regrette la revue.