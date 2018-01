EN VIDEO - La méditation, la marche… pourquoi ces pratiques pourraient changer votre vie en 2018

Les activités de bien-être et de méditation se popularisent. Le besoin de lâcher prise et de rompre avec le stress du quotidien se fait ressentir. A Saint-Cyr-sur-Mer, des habitants pratiquent la marche méditative. Le concept: connecter le corps à l’esprit en calquant ses pas sur le rythme de sa respiration et au son des vagues.

Mais attention, la pratique doit être régulière. "On n'arrive pas à se changer en une séance, c’est un entraînement", explique à BFMTV Dominique Henriet, sophrologue et professeur de méditation.