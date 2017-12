A quoi servent les tétons des hommes?

C'est lors de la sixième semaine que tout change: si le fœtus devient une fille, un second chromosome X s'ajoute et permet le développement des organes féminins. Si le fœtus devient un garçon, le chromosome Y intervient et introduit la testostérone. Pendant ce temps, "le petit embryon avait déjà lancé la fabrication des tétons et il est trop tard pour revenir en arrière".

L'homme pourrait-il produire du lait? Si la lactation chez l'homme est bloquée à cause de la dopamine, elle est peut-être possible sous une condition: "Il est possible que sous l'effet d'un choc, un homme se mette spontanément à produire du lait", a révélé sur RMC la gynécologue obstétricienne Suzanne Gilberg-Lenz. "Nous avons tous, de façon instinctive, la capacité de produire du lait pour sauver la vie de bébés".