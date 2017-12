Après un divorce, le parent qui n'agit pas correctement peut être privé de la garde de l'enfant

Après une séparation ou un divorce, le parent qui ne se conduit pas correctement vis à vis de l'autre peut se voir priver de la garde de l'enfant. La Cour de cassation juge ainsi en invoquant "l'intérêt supérieur de l'enfant".

Pour décider des modalités d'exercice de l'autorité parentale, dit-elle, "le juge prend en considération notamment l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et à respecter les droits de l'autre". Et ne pas respecter les droits de l'autre parent est contraire à l'intérêt de l'enfant surtout si cela aboutit à une rupture des liens entre eux.

Le domicile de l'enfant avait à l'origine été fixé au domicile de sa mère, mais celle-ci avait déménagé pour aller habiter loin et sans donner aussitôt sa nouvelle adresse au père. Ce dernier n'ayant plus pu exercer son droit de visite et d'hébergement durant des mois, le juge aux affaires familiales a retiré l'enfant à sa mère pour fixer son domicile chez son père.