Le sac à main des fiançailles de Meghan Markle déjà en rupture de stock

Ce n’est pas la première fois que les vêtements et accessoires de Meghan Markle sont en rupture de stock. Lors de cette première apparition en public, elle portait également un manteau blanc Line The Labet et des escarpins nude Aquazzura, sur lesquels il est impossible de mettre la main à l’heure actuelle. L’effet Markle sera-t-il encore plus bénéfique pour les marques que l’effet Middleton? Affaire à suivre…

>> A LIRE AUSSI - D'où vient la bague de fiançailles de Meghan Markle?