Que peut-on attendre des compléments alimentaires pour cheveux?

Un complément alimentaire est une aide ponctuelle, qui peut palier à une carence en divers nutriments (vitamines, oligo-éléments ou autres). "Dans la plupart des compléments alimentaires que l'on trouve sur le marché, on retrouve toujours plus ou moins les mêmes composants, à savoir de la vitamine B6, du fer, du zinc et des acides aminés soufrés comme la cystine et la méthionine, qui favorisent la pousse du cheveu et vont contribuer à la formation de la kératine qui le compose", explique Thomas Brunet, pharmacien à Paris.