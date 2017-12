EN IMAGES - Après le yoga nu, voici le "Air yoga"

Les deux pratiques sont très similaires, même si l’une s’oriente plus vers le domaine du fitness et l’autre s’axe davantage sur des postures de kiné et notamment kiné prénatale. Mais le Fly Yoga n’est pas uniquement destiné aux femmes enceintes. Cette pratique est accessible à tous, bien qu’également vivement conseillée pour les personnes souffrant de problèmes de dos et d’articulations. Attention cependant pour les personnes ayant des problèmes cardiaques.

