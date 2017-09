Paris Fashion Week 2017: L’Oréal s’empare des Champs Elysées pour un défilé public

Un podium grandeur nature, c’est ce que propose L’Oréal Paris pour son tout premier défilé ouvert au public. La marque organise son tout premier "catwalk" sur la célèbre avenue des Champs Elysées, le 1er octobre prochain. En partenariat avec la Fédération de la Haute Couture de la Mode et la Mairie de Paris, L’Oréal Paris propose ainsi de partager son savoir-faire et son expérience envers les Parisiens et tous les autres visiteurs. Des milliers spectateurs sont attendus pour cet événement unique.

Au-delà d’être aux premières loges du show, L’Oréal offre l’opportunité de découvrir toutes les coulisses de la Fashion Week. Des coiffeurs, aux maquilleurs, en passant par les créateurs: les défilés n’auront plus de secret pour vous. Les spectatrices volontaires pourront ainsi profiter de leur expertise à la fin du défilé. Des cabines hair et make-up seront installées sur les Champs Elysées spécialement pour l’occasion.

En plus des professionnels, de nombreux influenceurs et autres célébrités, comme Doutzen Kroes et Jane Fonda, seront également présents. Au total, ce sont plus de 600 invités de marque qui seront au rendez-vous. Ce défilé est également l’occasion de découvrir toutes les dernières tendances mode et beauté de la saison. Plus de 70 looks seront présentés et défileront sur la plus belle avenue du monde.