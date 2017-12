Nike lance son premier Hijab de sport

La marque a ainsi imaginé un prototype que l’escrimeuse, mais aussi l'haltérophile Amna Al Haddad ou la patineuse artistique Zahra Lari, ont pu tester. Lorsque Ibtihaj Muhammad l’a essayé, elle a déclaré, comme le dévoile Nike, "Soudain, je pouvais entendre, je n'étais pas aussi chaud et j'avais l'impression que mon corps était capable de se refroidir mieux et plus vite." Le but de Nike est également de donner davantage envie aux femmes de faire du sport et de prouver aux femmes musulmanes, qu’il est possible de poursuivre leur passion.

Le Nike Pro Hijab est disponible est différentes tailles (XS/S, M/L), afin d’éviter d’ajouter un mécanisme, qui ajouterait du poids supplémentaire au voile. Il est le plus discret possible pour que les athlètes puissent se concentrer uniquement sur leur compétition. Le Nike Pro Hijab est disponible depuis le 1er décembre dernier en noir sur nike.com, au prix de 30 euros. Il devrait voir le jour en gris et en blanc d’ici début janvier 2018.