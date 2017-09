Make My Lemonade lance une collection avec Monoprix

Direction les sixties chez Monoprix, avec Lisa Gachet du blog Make My Lemonade. La blogueuse, pro du Do It Yourself et styliste de formation, a imaginé une collection pop aux couleurs acidulées pour l’enseigne. Cette double casquette lui a notamment donné l’idée de lancer en 2015 sa propre marque de vêtements et de patrons "Wear Lemonade". On retrouve donc aussi bien des objets déco que des pièces mode au cœur de cette capsule. Cette collection apportera du pep's pour aborder la rentrée en douceur… et en couleurs.