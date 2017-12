Mannequin grande taille, encore une exception sur les podiums parisiens

Avant le défilé Dior qui a célébré la créativité de Niki de Saint Phalle, la jeune griffe parisienne Jour/né a néanmoins affiché sa volonté de ne "pas se cantonner à un modèle" de femmes. Les trois créateurs (Jerry, Lea et Lou), âgés de moins de trente ans, ont présenté mardi une collection à la fois sportswear, urbaine et marquée par les années 70 avec des imprimés évoquant la marque italienne Pucci. Au milieu des mannequins longilignes a ainsi défilé une jeune femme aux formes pulpeuses, qui n'est pas un mannequin professionnel, a indiqué la griffe. "C'est une amie de la maison", a-t-on précisé. Chez Koché, autre jeune griffe parisienne qui privilégie un casting atypique, mixte et d'une grande diversité, a également défilé une jeune femme aux formes généreuses.

Mais New York, à la mi-septembre, a montré qu'elle avait un temps d'avance dans ce domaine. La star des mannequins "plus size" Ashley Graham (taille 48) et forte de 5,2 millions d'abonnés sur Instagram, avait reçu un accueil triomphal sur les podiums. La capitale de la mode américaine a aussi été marquée par la présence d'une autre mannequin XL, Candice Huffine, qui a défilé pour Prabal Gurung, Fenty et Christian Siriano (qui a également fait défiler Precious Lee, "plus size" noire). En France, le créateur Jean Paul Gaultier s'est déjà illustré en montrant des femmes aux physiques très différents et en faisant défiler des personnalités comme la chanteuse Beth Ditto.