Les nouveaux escarpins favoris des célébrités

Mais elles ne sont pas les seules à avoir adopté les escarpins Sergio Rossi. Jeunes célébrités comme stars plus ancrés: toutes ont jeté leur dévolu sur une paire de chaussures Sergio Rossi. Talons fins ou larges, cuir ou daim, noir ou coloré: il y en a pour tous les goûts.

Mais peut-être pas pour tous les budgets... Si l’envie prend à certaines d’entre vous, un conseil: jetez un coup d’œil au prix, il pourrait peut-être en rebuter plus d’une. Mais il est toujours beau de rêver, et après tout… C’est bientôt Noël non?