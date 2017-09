EN IMAGES - Les indispensables mode à avoir dans son dressing

En ce qui concerne les jeans, la tendance est aux finitions originales. On opte pour un jean avec broderies ou autre empiècements, pour apporter une touche décalée et stylée à sa tenue. Pour celles qui seraient plus jupe que pantalon, on vous conseille les jupes midi. Juste en-dessous du genou, elles permettent de dessiner la silhouette, tout en restant confortable et élégante. En version moulante ou plissée: c’est vous qui choisissez. Si vous préférez dévoiler vos jambes, les mini-jupes en (simili) cuir ou daim seront parfaites pour personnaliser votre look cet automne.

Aux pieds, les avis sont mitigés. Bien que les escarpins fassent toujours leur petit effet, les baskets blanches les rattrapent de peu. Elles s’adaptent à tous les looks et apportent une touche décontractée à une tenue ultra féminine. Mais celles qui restent la base de tous les jours restent les mocassins. En version vernis, daim ou cuir: à chacun ses préférences.