La vitamine C, un allié en cosmétique

La vitamine C aide aussi à lutter contre les premiers signes de l'âge. "Cet actif a prouvé son efficacité pour prévenir l'apparition des rides, note le Dr Philippe Deshayes. Au niveau du derme, la partie plus profonde de la peau, la vitamine C stimule la production de collagène et de fibroblastes, indispensables à la fermeté des tissus et à la prévention des rides", explique-t-il. De plus, "la vitamine C freine la fabrication des tâches pigmentaires", complète le dermatologue.