Harry Styles lance la mode du vernis pour les hommes

Ce n’est pas la première fois que Harry Styles est aperçu avec du vernis sur les ongles. Il avait déjà été photographié avec du vernis rose aux mains lors de la séance de dédicaces du Where We Are Book des One Direction. Du vernis qu’il aurait apparemment voulu dissimulé à l’époque.

Mais les années passées, le groupe One Direction se sépare et Harry Styles prend du galon. Il assume des touches excentriques. En plus de ses pantalons skinny et ses chemises bariolées, le chanteur, désormais devenu acteur, va encore plus loin: il ose pleinement le vernis à ongles!

Que ce soit en termes de musique, de style, de mode ou de beauté, Harry Styles ne cesse d'inspirer ses fans. Une grande sœur d’un de ses jeunes adorateur a récemment publié une photo sur Twitter: "Mon petit frère a vu une photo d'Harry Styles avec ses ongles peints et m'a demandé de faire les siens parce qu'il 'ne savait pas que les garçons avaient le droit. Maintenant nous sommes tous les deux raccords."

A la suite de cette publication, les avis sont partagés. Mais le tweet, lui, a été partagé près de 100.000 fois.