Fashion Week: rondes à l'honneur, flamenco et mode "vegan"

Les créateurs Laura Kim et Fernando Garcia, qui ont repris la maison en main depuis la mort de De la Renta il y a trois ans, ont présenté une collection pleines de motifs à tulipes et de rose vif couplé au rouge pour un look plus jeune et plus branché. Effet de dynamisme renforcé par la descente en escalators des mannequins avant de défiler sur le podium, et l'introduction du denim pour cette marque plus connue pour ses délicates tenues de soirée et son public de dames de la haute.