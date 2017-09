Fashion Week: Marc Jacobs et Michael Kors clôturent la semaine

Turbans noués sur la tête, pantalons sarouels, pulls "oversize", avec aux pieds des chaussures plates dont des Birkenstocks presque entièrement recouvertes de franges: celui que beaucoup considèrent comme la star de la mode avant-garde américaine a présenté selon ses propres termes une collection printemps/été 2018 "décadente et exotique".

Le défilé se tenait dans une immense salle épurée, quasi-silencieuse, de l'Armory, un ancien bâtiment militaire où s'était déjà tenu le défilé de Tom Ford mercredi dernier.

Ensemble pantalon/veste à col Mao, pull col roulé transparent barré d'une rayure pour mieux souligner la poitrine, manteaux-capes à carreaux, couleur orange en vedette, la collection se voulait "imagination faite réalité" et "réinvention des saisons passées".

Parmi les mannequins, Kaia Gerber, la fille de Cindy Crawford qui avait déjà ouvert le défilé de Calvin Klein jeudi, a de nouveau fait sensation, éclipsant presque les stars des podiums plus expérimentées que sont Kendall Jenner et les soeurs Bella et Gigi Hadid. Et parmi les invités, la rappeuse Nicki Minaj.

Le défilé intervenait dans un contexte tendu pour la célèbre maison, filiale de LVMH engagée depuis deux ans dans une remise en cause de sa stratégie pour relancer ses ventes. Le PDG a changé en juillet, avec l'arrivée de Eric Marechalle, venu de chez Kenzo.

Le créateur de 54 ans avait dû le mois dernier démentir des rumeurs selon lesquelles ce défilé serait son dernier à New York et qu'il s'apprêterait à passer la main.