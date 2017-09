Fashion Week: l'union fait la force pour 42 créateurs sud-américains

Exposer à la Fashion Week de New York reste hors de portée pour la plupart des créateurs latino-américains. Mais cette année, quatre femmes ont décidé de les aider à sortir de l'ombre. Via le projet collectif "Latin Curated", elles ont ouvert cette semaine une fenêtre sur la création sud-américaine haut de gamme. Avec l'espoir de la voir pénétrer un marché international toujours en quête d'innovation et de nouveaux talents. "C'est souvent très difficile pour les jeunes créateurs d'Amérique du sud de montrer leur travail à New York, c'est pour ça que nous les avons fait se regrouper et venir ensemble à New York. Pour que les acheteurs aient la possibilité de voir ce que l'Amérique du Sud a à offrir", explique la Bolivienne Claudia Torrico, à l'origine du projet avec trois Colombiennes.

La plateforme, dont l'idée est née à Bogota, a rassemblé 42 créateurs, presque tous colombiens pour cette première édition. Quelque 150 autres designers latino-américains ont déjà manifesté leur volonté de la rejoindre pour la prochaine semaine de la mode, en février, a expliqué Lorena Cuevas, directrice artistique de "Latin Curated".

"En ce moment il y a un vrai 'boum' latino-américain. Les acheteurs étrangers veulent de nouvelles marques, latino-américaines. C'est impressionnant," affirme Cuevas, designer de la marque colombienne Mulierr. "L'Amérique latine est aujourd'hui le nouvel Eldorado, quant aux artistes, à la mode, à l'art, au théâtre et au cinéma. Nous sommes un échappatoire face à ce qui se passe dans le monde, soucieux d'écologie, de durabilité, de production plus juste", dit-elle.