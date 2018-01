EN VIDEO - Que faut-il attendre des soldes d'hiver 2018?

Les soldes d'hiver 2018 ont débuté ce mardi dans plusieurs départements de l'Est, dont Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle et Vosges. Elles dureront six semaines jusqu'au lundi 12 février 2018. Ces départements peuvent commencer en avance afin de faire face à la concurrence étrangère.

Pour la majeure partie de la France, le coup d'envoi est attendu le mercredi 10 janvier 2018.

Que faut-il attendre des soldes? L'analyse de Pierre Kupferman.