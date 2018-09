EN VIDEO - Disneyland Paris va vous rhabiller pour la rentrée avec "L’atelier #DisneylandParis"

Cette rentrée, si la "Fashion Week" de Paris ou de New York ne dure qu'une semaine, les fashionistas auront plusieurs semaines pour se faire plaisir... à Disneyland Paris!

Le fameux parc d'attractions, qui ne se démode toujours avec 25 ans de sensations fortes et de formules magiques en France, lance plusieurs nouveautés "fashion".

Ainsi, Disneyland Paris et Eleven Paris associent leurs deux univers et proposent une nouvelle collection capsule résolument fun et décalée qui met en avant Mickey, Donald et Dingo, les mythiques personnages Disney. Des t-shirts, sweats ou encore des sacs exclusifs vendus en exclusivité dans le parc et à Disney Village.

Si certains ne trouvent pas - tout à fait - leur bonheur, direction L’atelier #DisneylandParis: cet endroit forcément magique vous permettra de réaliser des produits personnalisés et uniques. Patch, broderie et impression sur textile sont les trois méthodes qui vont permettront de repartir avec des souvenirs à votre image. Un exemple? L'accessoire iconique des Parcs Disney par excellence, un serre-tête oreilles pourra ainsi être brodé.

Pour ne rien louper, rien de plus simple: Disneyland Paris vient de lancer un nouveau compte Instagram @ShopDisneylandParis... Au top!