EN IMAGES - Emmy Awards: le blanc triomphe sur le tapis rouge

De Millie Bobby Brown (Stranger Things) à Elisabeth Moss (La servante écarlate), nombre des vedettes nominées aux Emmy Awards, les récompenses de la télévision américaine, avaient choisi le blanc pour remonter le tapis rouge dimanche à Los Angeles.

Alors que la récente Fashion Week de New York, qui s'est achevée mercredi, avait célébré la couleur, le blanc, le noir, le gris et les paillettes argentées ont dominé les débats, donnant à l'événement une facture très classique.

Déjà très expérimentée malgré son jeune âge (13 ans), la "Eleven" de Stranger Things, Millie Bobby Brown, a fait forte impression dans une robe bustier Calvin Klein aux larges volumes, dont le tulle lui donnait des allures de princesse. En cas de succès la jeune fille nommée pour le meilleur second rôle féminin dans une série dramatique deviendrait la plus jeune vainqueur de l'histoire des Emmys. Le succès de la série et sa nouvelle vie, de plateaux télé en tapis rouge, lui paraît toujours "assez surréaliste", a-t-elle confié sur la chaîne câblée américaine E!.