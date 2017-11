Cosmétiques: les actifs précieux sont-ils utiles?

"Les pierres précieuses et semi-précieuses sont en fait des cristaux qui contiennent des minéraux comme du calcium, du magnésium, du fer, note le Dr Gérard Redziniak. Cette composition minérale donne sa couleur unique à chaque pierre. Et ces minéraux ont une action reconnue sur la peau." Par exemple, le rubis contient du chrome, un oligo-élément qui aide à réguler le taux de sébum. "Le diamant a un rôle intéressant pour exfolier la peau et lisser les imperfections", explique-t-il. De plus, les micro-particules de diamant réfléchissent la lumière. Résultat: en se logeant dans les rides, elles en atténuent la profondeur. "La tourmaline noire a une structure moléculaire lui conférant le pouvoir de protéger des UV", ajoute Jean-François Molina, Directeur marketing chez Solabia, fournisseur d'ingrédients et d'actifs cosmétiques qui utilise des pierres semi-précieuses du Brésil.