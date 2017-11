Cosmétiques "Cruelty Free": comment s’y retrouver?

Parmi les nombreux labels cruelty free présents sur le marché, les labels Leaping Bunny et Cruelty Free de PETA sont les plus stricts en la matière. Les labels Cruelty Free de PETA et Leaping Bunny garantissent que la marque ne commercialise pas en Chine et que ses produits et les ingrédients qui les composent ne sont jamais testés sur les animaux.

Ce n'est pas le cas de tous... Le label One Voice, par exemple, certifie des produits dont la marque peut éventuellement être implantée en Chine. Par conséquent, les produits certifiés One Voice (logo bleu ou logo orange) sont susceptibles d’être testés sur les animaux en Chine. Les produits Yves Rocher, par exemple, sont labellisés One Voice, révèle le très pointu blog : "Ma vie sans cruauté".

Angélique, du blog Glam&Conscious, a quant à elle sa propre technique : "Je contacte la marque et lui demande si ses ingrédients ou ses produits finis sont testés, si elle vend en Chine. Cela demande du temps et des recherches mais heureusement, sur Internet, on sait tout. Des blogueuses très engagées ont établi des listes qui peuvent servir de référence".