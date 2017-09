Combien de temps a-t-il fallu à Kim Kardashian pour obtenir sa couleur blonde platine argentée?

Non, la nouvelle chevelure de Kim Kardashian n’est pas une perruque, mais bel et bien une nouvelle folie de la star. Kim Kardashian a fait des pieds et des mains pour obtenir cette couleur blonde-blanche, tirant sur le gris argenté. La brune pure a eu recours une décoloration.

Mais la décoloration n’est pas une technique anodine. Les cheveux sont oxydés pour perdre leur couleur initiale. Il est donc préférable d’avoir des cheveux en bonne santé. Et plus ils sont longs, plus la décoloration est difficile. Il faut tout d’abord commencer par les pointes avant de terminer par les racines. C’est pourquoi Kim Kardashian est d’abord apparue en public avec des cheveux blonds-blancs, mais avec des racines encore noires.