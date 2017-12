Colette, temple de la hype, ferme ses portes mercredi soir à Paris

Clap de fin mercredi soir pour la boutique ultra-branchée Colette, prisée des fashionistas du monde entier et des stars depuis vingt ans. En attendant, les curieux se pressent pour profiter encore quelques heures de ce magasin parisien, qui est pour beaucoup, "sans équivalent".

"On est carrément déçus que ça ferme. C'est un lieu mythique", estiment Gabriel et Kevin, 21 et 22 ans, deux Parisiens qui poursuivent leurs études au Canada. "Chez Colette, on vient chercher l'exclusivité", soulignent-ils en choeur, se rappelant, des étoiles dans les yeux, d'une paire de baskets vendue à 500 exemplaires, née d'une collaboration entre le chanteur Pharrell Williams et Chanel. Prix de cet objet de désir: 1.000 euros.

La boutique doit une partie de sa réputation à la vente de produits en série très limitée, et à des collaborations artistiques pointues avec de grandes marques. "Chez Colette, il y a toujours le produit qu'il faut", souligne Anouk, 59 ans. "C'est une boutique géniale mais très chère", indique celle qui aime se rendre au "water bar", un bar à eau en sous-sol proposant quantité d'eaux minérales ainsi que des plats pour se sustenter.