Brigitte Macron, à la pointe de la tendance avec sa robe vert sapin

Chic, glamour ou rock, Brigitte Macron a su imposer son style quelles que soient les circonstances. Qu’elle porte robe moulante, jupe courte ou pantalon en cuir, la première dame de France a su prouver qu’âge et style n’étaient pas incompatibles. Preuve à l’appui lors du dîner de Noël de l’Elysée. On a l’a aperçue aux côtés de son mari dans une robe à manches longues, près du corps, couleur vert sapin. Brigitte Macron s’est parée de cette robe signée Louis Vuitton, accompagnée d’une paire d’escarpins, pour accueillir plus de 500 enfants et partager avec eux la magie des fêtes.

