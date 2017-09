A quelle fréquence faut-il laver son pyjama?

Bien qu’ils soient portés la nuit et apparentés à une pause cocooning, les pyjamas, chemises de nuit et autres vêtements en doudou ou pilou-pilou sont de vrais nids à bactéries. A long terme, ces petites bactéries peuvent engendrer des infections cutanées ou des champignons.

Certains sont de vrais névrosés de l’hygiène et lavent leurs vêtements de nuit tous les jours. Mais entre trop et pas assez, il faut trouver un juste milieu. Il serait d’une fois par semaine, comme l'explique la professeur Sally Bloomfield, présidente du Forum international scientifique sur l'hygiène et la maison dans l'étude. Il doit également être lavé à 40°, voire 60°, pour éliminer le maximum de bactéries. D'autant plus si vous partagez votre lit avec quelqu’un. Que ce soit avec une personne qui transpire beaucoup, une adepte de la douche du matin ou encore des enfants: il est recommandé de renouveler plus fréquemment son pyjama.

Mais les personnes dormant nues aussi doivent faire attention à leur hygiène. Adopter la tenue d’Eve ou d’Adam est une chose, laver ses draps en conséquence en est une autre. Si vous dormez nu: laver ses draps une fois par semaine est un bon rythme.