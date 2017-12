Retourner les livres dans les bibliothèques: la tendance déco insolite renversante

Au-delà de l’histoire qu’ils racontent, des émotions qu'ils communiquent, certains livres se parent d’une couverture, qui les rendent d’autant plus beaux. Et quoi de plus gratifiant pour les passionnés de lecture que d’afficher fièrement ces ouvrages à la vue de tous? Certains prennent plaisir à les classer par taille ou encore par dégradé de couleurs. Mais le célèbre site de décoration Apartment Therapy en aurait décidé autrement…

Le site a récemment posté une photo où tous les livres d'une commode étaient installés de manière à ne voir que les feuilles blanches des ouvrages. Une tendance dont de nombreux accrocs à la déco se sont emparés, comme on le découvre sur Pinterest.