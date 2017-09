Ikea va lancer une application shopping en réalité augmentée

Parcourir les allées d’Ikea peut s’avérer être un plaisir pour certains et un calvaire pour la plupart d’entre nous. Certes les ambiances créées en boutique peuvent donner des envies déco et être une véritable source d’inspiration, mais on oublie parfois les contraintes et les détails de notre propre intérieur.

Alors pour éviter un achat compulsif, l’entreprise suédoise a eu l’idée de s’associer à Apple pour créer une application, quelque peu révolutionnaire. Fini le shopping interminable à déambuler d’espace en espace, au milieu de tous les autres clients, désormais il sera possible de tout faire depuis son smartphone ou sa tablette.