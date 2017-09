Déco: 10 idées pour organiser son bureau

Aussi bien côté enfants que parents: mieux vaut éviter l’accumulation dès les premiers jours de la rentrée. Voici donc quelques astuces déco pour associer l’utile à l’agréable. Ces idées sont aussi bien déclinables dans la chambre enfant que dans le bureau des parents.

Au lieu d’encombrer l’espace avec de multiples meubles, on n’hésite pas à utiliser les murs. Mixer verticalité et horizontalité permet d’avoir une déco beaucoup plus harmonieuse. Les porte-revues muraux sont un parfait exemple pour le bureau. Ils peuvent être détournées de différentes manières, selon l’utilité que vous souhaitez en faire

Pour celles et ceux dont l’esprit ressemble davantage à un patchwork géant: l’idéal est d’opter pour un panneau perforé multifonctions. Vous pourrez accrocher tous vos essentiels de bureau, mais aussi quelques éléments déco. Et si un panneau n’est pas suffisant… vous pourrez toujours utiliser le mur entier ! Il suffit d’installer un panneau de liège sur la surface et vous pourrez épingler tout ce dont vous rêvez. Si certains ont plus une âme d’écrivain ou ont tout simplement besoin de noter les choses avant de les oublier… On troque le mur en liège contre un mur ardoise. Il existe de la peinture noire, très facile, sur laquelle vous pourrez noter, rayer, effacer, à votre guise.