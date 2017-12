Cet avocat sans noyau va vous faciliter la vie

Cet avocat nouvelle génération ne serait toutefois pas totalement naturel. Il mesure 5 cm sur 8 cm et est entièrement comestible. Selon The Guardian, il serait le résultat d’une fleur non pollinisée, développée sans graine et cultivé en Espagne.

Ce nouvel avocat permet également de répondre à la forte de demande des consommateurs et à la très faible offre mondiale. Cultivés au Pérou, au Mexique ou en Afrique du Sud, les avocats se font de plus en plus rares et sont surtout très chers.

Pour celles et ceux qui auraient envie d’essayer, ces avocats sont pour l’instant uniquement disponibles dans les boutiques Marks & Spencer, situées en Angleterre.