Toutes les astuces pour réutiliser votre marc de café!

Selon l’Ifop, le café est la deuxième boisson la plus consommée en France, après l’eau. Et pour ceux qui n’auraient pas encore rejoint la "team café", une étude réalisée par le Journal of the National Cancer Institute, repris par le journal Le Point, avait révélé en 2011, que boire une tasse de café par jour pouvait prévenir de l’apparition d’un cancer de la peau. Sinon peut-être aussi que les astuces ci-dessous vont donner des envies de consommer du café à certains…